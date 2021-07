Caro Letta, sui licenziamenti non prendere fischi per fiaschi (Di domenica 11 luglio 2021) Caro Letta, ci sei o ci fai? Capisco che ti sei trovato in Piazza Maggiore a Bologna, a fianco di Palazzo d’Accursio, il Cremlino della ex capitale del comunismo occidentale; che faceva un caldo torrido; che parlavi al popolo di Rep; che vuoi spostare a sinistra il baricentro del Pd. D’accordo: ma informati prima di prendere fischi per fiaschi. Telefona ad Andrea Orlando che ti spiega come stanno le cose. Veniamo ai fatti. Al Festival di Repubblica, Enrico Letta, incalzato dalle domande di Marco Damilano e Tonia Mastrobuoni, ha detto la sua sui recenti provvedimenti per lo sblocco dei ... Leggi su formiche (Di domenica 11 luglio 2021), ci sei o ci fai? Capisco che ti sei trovato in Piazza Maggiore a Bologna, a fianco di Palazzo d’Accursio, il Cremlino della ex capitale del comunismo occidentale; che faceva un caldo torrido; che parlavi al popolo di Rep; che vuoi spostare a sinistra il baricentro del Pd. D’accordo: ma informati prima diper. Telefona ad Andrea Orlando che ti spiega come stanno le cose. Veniamo ai fatti. Al Festival di Repubblica, Enrico, incalzato dalle domande di Marco Damilano e Tonia Mastrobuoni, ha detto la sua sui recenti provvedimenti per lo sblocco dei ...

