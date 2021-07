Cannes | il Festival prosegue con Moretti nonostante un caso Covid con Lea Seydoux

Advertising

Tg3web : Al Festival di Cannes è il giorno di Nanni Moretti, unico italiano in corsa per la Palma d'Oro. Il film 'Tre piani'… - vogue_italia : L'ex First Lady francese ricorda le sue origini con anelli e miss-matched manicure nei (tri)colori italiani a Canne… - WeCinema : Domani il via alla 74° edizione del @Festival_Cannes, con 'Annette' di Leo Carax. #AdamDriver e #MarionCotillard tr… - Arnal_78 : RT @c_vollaire: Marcello Mastroianni, Festival de Cannes 1976 - Tgiulia15 : RT @Tg3web: Presentato a Cannes, in una delle sezioni del Festival del cinema il primo film italiano: 'A Chiara', di Jonas Carpignano https… -

Ultime Notizie dalla rete : Cannes Festival

Ildiprosegue con grande successo ma con alcune difficoltà. Paura per la variante Delta che fa tremare ildi: Lea Seydoux, la regina di quest'anno con ben quattro film in ...Spread the love While theFilmhas served up punishing 80 - plus degrees weather every day so far, that heat has yet to translate to the iconic's film market. At the halfway point,2021 has not ...Unico italiano in corsa per la Palma d’Oro al festival di Cannes, Nanni Moretti presenta questa sera al Grande Theatre “Tre piani”, che uscirà nelle sale il 23 settembre ed è il suo primo film da un s ...I film del giorno sono “Flag Day” e “La Fracture”. Arrivati il regista e gli attori di “Tre piani”. Misure anti-Covid più stringenti, l'attrice che ha annullato il viaggio.