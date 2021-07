Campania, l’incidenza della variante Delta continua a crescere, vaccinato solo un ragazzo su cinque (Di domenica 11 luglio 2021) Salgono a 282 i casi di variante Delta sequenziati in Campania sulla piattaforma internazionale Gisaid. Sono praticamente raddoppiati nel giro di 10 giorni. Il dato è riportato dal Corriere del Mezzogiorno che solleva il problema del basso numero di vaccinazioni sui giovani nella nostra regione: solo il 20% dei ragazzi si è sottoposto all’iniezione. I giovani tra i 12 e i 19 anni residenti in Campania sono 509.030. Le adesioni alle somministrazioni sono state 214.352 (il 42.11%). La prima dose è stata ricevuta da 168.988 giovani (il 78,84%), mentre la seconda dose è stata somministrata ad appena 34.200 (il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 luglio 2021) Salgono a 282 i casi disequenziati insulla piattaforma internazionale Gisaid. Sono praticamente raddoppiati nel giro di 10 giorni. Il dato è riportato dal Corriere del Mezzogiorno che solleva il problema del basso numero di vaccinazioni sui giovani nella nostra regione:il 20% dei ragazzi si è sottoposto all’iniezione. I giovani tra i 12 e i 19 anni residenti insono 509.030. Le adesioni alle somministrazioni sono state 214.352 (il 42.11%). La prima dose è stata ricevuta da 168.988 giovani (il 78,84%), mentre la seconda dose è stata somministrata ad appena 34.200 (il ...

