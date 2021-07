Advertising

TV7Benevento : Europei: Berlusconi posta foto con Galliani, 'comunque vada orgogliosi di voi, Forza Italia'... - leggoit : Berlusconi e Galliani guardano insieme Italia-Inghilterra: «Orgogliosi di voi» - PinoMiceli : @berlusconi È Galliani in visita al museo delle cere di Madame Tussauds o è proprio lui? - AA31192Patriota : RT @tempoweb: 'Orgogliosi di voi', Berlusconi con chi vede la finale #silvioberlusconi # - zazoomblog : Berlusconi e Galliani: «Italia comunque vada orgogliosi di voi» - #Berlusconi #Galliani: #«Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Galliani

Insieme come ai vecchi gloriosi tempi del Milan (o come al Monza oggi), uno a fianco dell'altro. Silvioe Adrianohanno visto insieme Italia - Inghilterra. All'intervallo Silvio, attraverso il proprio profilo Twitter, ha condiviso un'immagine che lo vede insieme ad Adriano ...Silvioha pubblicato una foto che lo ritrae insieme ad Adriano, mentre guardano insieme la partita come ai tempi del Milan. L'ex premier scrive: 'Comunque vada, orgogliosi di voi'...Roma, 11 lug Silvio Berlusconi posta una foto a partita in corso insieme ad Adriano Galliani davanti a un maxi schermo per vedere la Nazionale. "Comunque vada, ...Insieme come ai vecchi gloriosi tempi del Milan (o come al Monza oggi), uno a fianco dell'altro. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani hanno visto insieme ...