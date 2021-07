007: impegno militare in Sahel alza il livello di rischio attentati in Italia (Di domenica 11 luglio 2021) L'impegno militare Italiano nel Sahel, con contingenti nell'ambito dell'operazione Takuba - tra Niger, Mali e Burkina Faso - , innalza il livello di rischio attentati per i connazionali dislocati in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 luglio 2021) L'no nel, con contingenti nell'ambito dell'operazione Takuba - tra Niger, Mali e Burkina Faso - , innildiper i connazionali dislocati in ...

Advertising

LuisaRagni : RT @MediasetTgcom24: 007: impegno militare in Sahel alza il livello di rischio attentati in Italia #sahel - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: 007: impegno militare in Sahel alza il livello di rischio attentati in Italia #sahel - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: 007: impegno militare in Sahel alza il livello di rischio attentati in Italia #sahel - MediasetTgcom24 : 007: impegno militare in Sahel alza il livello di rischio attentati in Italia #sahel -