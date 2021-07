Wimbledon rompe il tabù: il giudice di sedia della finale maschile sarà una donna, la croata Marija Cicak (Di sabato 10 luglio 2021) La voce, cominciata a circolare nella serata di ieri, è stata confermata oggi da fonti ufficiali dell’All England Club, organizzatore del torneo di Wimbledon. La finale maschile, tra Novak Djokovic e il nostro Matteo Berrettini, sarà diretta da una donna, la croata Marija Cicak: non era mai successo prima nella storia del torneo. Cicak, 43 anni, è uno dei migliori arbitri del circuito. Nel singolare maschile era stata designata per una semifinale nel 2018, mentre nel 2014 era stata scelta per la ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 luglio 2021) La voce, cominciata a circolare nella serata di ieri, è stata confermata oggi da fonti ufficiali dell’All England Club, organizzatore del torneo di. La, tra Novak Djokovic e il nostro Matteo Berrettini,diretta da una, la: non era mai successo prima nella storia del torneo., 43 anni, è uno dei migliori arbitri del circuito. Nel singolareera stata designata per una seminel 2018, mentre nel 2014 era stata scelta per la ...

