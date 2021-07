Vaccino, la Fda gela Pfizer: «La terza dose ora non serve. Valuteremo, ma non sui vostri dati» (Di sabato 10 luglio 2021) Non c’è nulla, allo stato attuale, che indichi la necessità di una terza dose di Vaccino. Per questo la Food and Drug Administration, insieme ai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) americani, ha fatto sapere che «siamo pronti per dosi di richiamo eventuali, se e quando la scienza dimostrerà che sono necessarie». Dunque, per ora, la questione non è all’ordine del giorno. A porla al centro dell’attenzione era stata la Pfizer-Biontech, pronta a chiedere l’autorizzazione per la terza dose. La Fda gela la Pfizer: «La terza ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 luglio 2021) Non c’è nulla, allo stato attuale, che indichi la necessità di unadi. Per questo la Food and Drug Administration, insieme ai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) americani, ha fatto sapere che «siamo pronti per dosi di richiamo eventuali, se e quando la scienza dimostrerà che sono necessarie». Dunque, per ora, la questione non è all’ordine del giorno. A porla al centro dell’attenzione era stata la-Biontech, pronta a chiedere l’autorizzazione per la. La Fdala: «La...

