Scoperto a urinare su un portone | beneventano multato a Perugia

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ogni mondo è paese, la questione movida interessa ogni residente dei quartieri di incontro di ogni città, con annesso coinvolgimento di ogni sindaco che chiama a raccolta forze dell’ordine per intensificare i controlli. Insomma non è solo questione beneventana, ovviamente. La storia pubblicata questa mattina sul Corriere dell’Umbria va proprio in questa direzione: schiamazzi notturni, concerti, urla e ‘schitarrate’ in via Bartolo a. Padroni che portano cani che abbaiano ai passanti e gente che urina vicino ai portoni. E proprio per questo motivo, la Polizia locale è stata costretta a multare un ...