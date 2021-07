Roma, investe e uccide un pedone ma il Giudice lo assolve: «La vittima non doveva attraversare la strada così» (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, investe e uccide un pedone ma alla fine del processo viene sollevato da ogni accusa. I fatti risalgono all’agosto 2018 quando un uomo di 39 anni, alla guida di una Lancia Delta, travolse un pensionato di 71 anni che morì a seguito dell’urto l’indomani. Oggi però, a distanza di tre anni, il Giudice, come scrive il Messaggero, ha stabilito che la colpa non è stata del conducente del veicolo bensì della vittima, rea di aver attraversato la strada “in modo imprudente e negligente, con una traiettoria anomala e senza prestare la dovuta attenzione“ peraltro “fuori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 luglio 2021)unma alla fine del processo viene sollevato da ogni accusa. I fatti risalgono all’agosto 2018 quando un uomo di 39 anni, alla guida di una Lancia Delta, travolse un pensionato di 71 anni che morì a seguito dell’urto l’indomani. Oggi però, a distanza di tre anni, il, come scrive il Messaggero, ha stabilito che la colpa non è stata del conducente del veicolo bensì della, rea di aver attraversato la“in modo imprudente e negligente, con una traiettoria anomala e senza prestare la dovuta attenzione“ peraltro “fuori ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, investe e uccide un pedone ma il Giudice lo assolve: «La vittima non doveva attraversare la strada così» - protoromantica : RT @manufalcetti: @OfficinaTorino @PbZefferina @ilmessaggeroit @sottoinchiesta Pensare a un’alternativa!Motocarrozzette allegre,colorate… I… - ANCI_comunicare : Davide Lauro Componente CdA @IBDOFoundation e Professore di Endocrinologia all'Universita di Roma Tor Vergata : ‘Se… - ilcirotano : Incidente in Via Roma a Cirò Marina, auto investe una donna: è grave - - ZiaCandida : RT @manufalcetti: @OfficinaTorino @PbZefferina @ilmessaggeroit @sottoinchiesta Pensare a un’alternativa!Motocarrozzette allegre,colorate… I… -