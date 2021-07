Pronostico finale Europei 11/07/2021 (Di sabato 10 luglio 2021) Ci siamo quasi. L’avventura degli azzurri di Mancini si avvia all’epilogo e comunque vada gli azzurri hanno raggiunto un ottimo risultato qualificandosi per la prestigiosa finale di Euro 2020, di Wembley, domenica 11 luglio 2021 alle 21. Quando il “Mancio” prese la guida della Nazionale maggiore, dopo la disastrosa gestione di Gian Piero Ventura, novembre 2017, la Nazionale italiana era una squadra da ricostruire in un contesto quanto mai povero di campioni, le cui cause sarebbe troppo complicato analizzarle in questa circostanza. Senza perdersi d’animo Mancini iniziò un lungo e paziente lavoro il cui risultato è questa prestigiosa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 luglio 2021) Ci siamo quasi. L’avventura degli azzurri di Mancini si avvia all’epilogo e comunque vada gli azzurri hanno raggiunto un ottimo risultato qualificandosi per la prestigiosadi Euro 2020, di Wembley, domenica 11 luglioalle 21. Quando il “Mancio” prese la guida della Nazionale maggiore, dopo la disastrosa gestione di Gian Piero Ventura, novembre 2017, la Nazionale italiana era una squadra da ricostruire in un contesto quanto mai povero di campioni, le cui cause sarebbe troppo complicato analizzarle in questa circostanza. Senza perdersi d’animo Mancini iniziò un lungo e paziente lavoro il cui risultato è questa prestigiosa ...

