Maxi schermi per gli Europei? Sindaci divisi (Di sabato 10 luglio 2021) Bari - Sindaci in ordine sparso nella provincia di Bari sulla installazione di Maxi - schermo in occasione della partita finale degli Europei di calcio che sarà disputata domani sera a Londra tra ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 10 luglio 2021) Bari -in ordine sparso nella provincia di Bari sulla installazione di- schermo in occasione della partita finale deglidi calcio che sarà disputata domani sera a Londra tra ...

michelebranzoli : Ah quindi vietati maxi schermi e partita in piazza. Io l’avevo detto che questi tifano virus. - MarcoD82 : Ah l’invito del Ministero della Salute ad aumentare l’allerta. Ma intanto in qualunque città e paesino d’Italia si… - solops : Euro2020, Appendino: non ci saranno maxi schermi domenica a Torino - AlexC_BZ : @ABBI45023611 @RobertoRenga Coprifuoco, è ovvio. Non ci vuole un genio. Evitare i maxi schermi è la classica soluzi… - ReiKashino : RT @ladoria1: Saggia decisione. Europei di calcio, vietati i maxi schermi nelle piazze per la finale -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi schermi Maxi schermi per gli Europei? Sindaci divisi A Triggiano, dove il maxi - schermo sarà nel giardino della scuola media Di Zonno, il sindaco Antonio Donatelli dice che 'ci meritiamo di vivere insieme un momento di gioia condivisa e spensieratezza,...

Finale Europei: i maxi schermi sul territorio Domenica sera, in occasione della finale degli Europei di calcio, Inghilterra - Italia (ore 21), alcuni comuni hanno organizzato maxi schermi all'aperto. ? Castagnole: all'interno del parco giochi di via Torino,L sarà proiettato l'incontro di calcio. L'iniziativa è a cura della Pro loco e de Il chiosco. Ingresso libero, con ...

Maxi schermi per gli Europei? Sindaci divisi La Gazzetta del Mezzogiorno Finale europeo di calcio, il Prefetto vieta i maxi schermi nelle piazze per motivi di sicurezza Provvedimento adottato per motivi di ordine e sicurezza, e soprattutto per la salute pubblica. «Invito tutti i concittadini a rispettare le norme di distanziamento in occasione della finale europea, n ...

Bus fermi, forze dell'ordine schierate e telecamere: ecco la sicurezza a Roma per Italia Inghilterra Ingente lo schieramento di forze dell'ordine. Carabinieri e Polizia presidieranno le principali piazze, soprattutto quelle dove sono previsti maxischermi. Decisa, laddove fosse necessaria, la chiusura ...

