Litiga con la compagna e la butta dalla finestra: arrestato (Di sabato 10 luglio 2021) Litiga con la compagna e la butta giù dalla finestra: arrestato per tentato omicidio Litiga con la compagna e la butta giù dalla finestra. Dopo il feroce gesto, l’uomo ha realizzato una vera e propria messa in scena, inventando di avere subito dalla compagna un furto e ideando una versione dei fatti a suo favore. Leggi su periodicodaily (Di sabato 10 luglio 2021)con lae lagiùper tentato omicidiocon lae lagiù. Dopo il feroce gesto, l’uomo ha realizzato una vera e propria messa in scena, inventando di avere subitoun furto e ideando una versione dei fatti a suo favore.

Ultime Notizie dalla rete : Litiga con Litiga con il padre e lo colpisce con un forcone: una denuncia a Castiglion Fibocchi Lite in famiglia finita che poteva finire molto male a Castiglion Fibocchi, dove un uomo ha afferrato un forcone e ha colpito il padre all'addome. Il ferito è stato immediatamente trasportato al ...

Litiga con il padre e lo colpisce col forcone CASTIGLION FIBOCCHI - Una lite tra padre e figlio che poteva trasformarsi in qualcosa di assai più grave. Al culmine di un litigio il figlio armato con un forcone ha colpito all'addome il padre . Il fatto è accaduto in un annesso in un'azienda agricola nel Casentino. A lanciare l'allarme la moglie del ferito e sul posto sono arrivati i sanitari ...

