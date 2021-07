Italia-Inghilterra, il pronostico di Pippo Inzaghi: “Immobile? E’ un grandissimo attaccante. Gli auguro di segnare in finale”” (Di sabato 10 luglio 2021) Mancano poco più di ventiquattro ore al calcio d’inizio di Italia-Inghilterra – la finalissima di Euro 2020 – e a ogni “latitudine” si cerca di capire quale potrebbe essere il giocatore in grado di risolvere la sentitissima contesa. In tanti in questi giorni hanno analizzato le difese, i centrocampi, gli attacchi delle due rivali, soffermandosi poi sui terminali offensivi: ovvero Ciro Immobile e Harry Kane. Quello della “punta goleador” è un po’ la “grande difficoltà” che la nazionale di Mancini ha palesato, visto che il “puntero” campano ha timbrato il cartellino soltanto contro la Turchia e la Svizzera nella fase a gironi. A correre in ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) Mancano poco più di ventiquattro ore al calcio d’inizio di– la finalissima di Euro 2020 – e a ogni “latitudine” si cerca di capire quale potrebbe essere il giocatore in grado di risolvere la sentitissima contesa. In tanti in questi giorni hanno analizzato le difese, i centrocampi, gli attacchi delle due rivali, soffermandosi poi sui terminali offensivi: ovvero Ciroe Harry Kane. Quello della “punta goleador” è un po’ la “grande difficoltà” che la nazionale di Mancini ha palesato, visto che il “puntero” campano ha timbrato il cartellino soltanto contro la Turchia e la Svizzera nella fase a gironi. A correre in ...

