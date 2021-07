Gkn | Letta ' Se questo è l' andazzo rivedere la norma sui licenziamenti'

Advertising

repubblica : Enrico Letta a Repubblica delle Idee: 'Vicenda Gkn inaccettabile, se questo è l'andazzo rivedere norma su licenziam… - Maumol : RT @RepIdee: Enrico Letta a Repubblica delle Idee: 'Vicenda Gkn inaccettabile, se questo è l'andazzo rivedere norma su licenziamenti' https… - CorinnnaT : RT @maurizioacerbo: Letta dovrebbe dimettersi: prima definisce 'unica opzione ragionevole' lo sblocco dei licenziamenti chiesto da #Confind… - Lapid1 : RT @brubenasich: Enrico Letta: 'Se andazzo è quello di Gkn rivedere norma licenziamenti, serve una Schengen delle migrazioni'. L'incapacità… - iorollomaria : CANTARGLIELE PER LE RIME “se questo è l’andazzo, non hai capito un cazzo” #Letta #GKN -

Ultime Notizie dalla rete : Gkn Letta

Lo ha detto il segretario Pd, Enrico, intervistato a La Repubblica delle Idee, a Bologna, in merito ai licenziamenti allain provincia di Firenze. "Quanto la proprietà è inafferrabile, non ...22.05: "Rivedere norma licenziamenti" La vicenda dei 450 operai licenziati senza preavviso alladi Campi Bisenzio viene definita "inaccettabile" dal segretario del Pd Enrico. Riferendosi alla "presa d'atto" firmata da Confindustria e sindacati,ammette la possibilità di mettere ...Roma, 10 lug 19:24 - (Agenzia Nova) - Quanto accaduto alla Gkn è "inaccettabile". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo a Bologna a "la Repubblica delle Idee".Fino a venerdì, la grande strada che Campi Bisenzio ha dedicato ai Fratelli Cervi era conosciuta soprattutto per essere via d’accesso all’enorme centro commerciale dei Gigli, invariabile metà giornali ...