Ginnastica artistica | Casella | “Questi gli obiettivi per Tokyo 2020”

"Gli obiettivi saranno centrare la finale a otto con la squadra, che non sarà facile proprio perché partiamo in prima suddivisione, e piazzare due ginnaste nella finale all-around. Oggettivamente possiamo avere una chance di entrare in finale al corpo libero con Vanessa Ferrari e non dico niente sulla trave per scaramanzia, ma forse questa volta potremmo fare qualcosa. Se ci riusciamo bene, altrimenti ci abbiamo provato per davvero. Questi sono i nostri obiettivi". Così Enrico Casella, Ct della Nazionale femminile di Ginnastica artistica, sulle ambizioni dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

