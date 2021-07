EURO 2020, l’analisi di Boban: “Rigore Sterling dubbio, non parlerei di scandalo” (Di sabato 10 luglio 2021) L'ex campione croato idolo dei tifosi del Milan, Zvonimir Boban, si è espresso in merito all'uso del VAR e non solo Leggi su mediagol (Di sabato 10 luglio 2021) L'ex campione croato idolo dei tifosi del Milan, Zvonimir, si è espresso in merito all'uso del VAR e non solo

Advertising

amnestyitalia : Se il Parlamento approverà il rinnovo, l’Italia non solo continuerà a finanziare e sostenere l’attività di intercet… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 INGHILTERRA, INFORTUNIO AL GINOCCHIO PER FODEN L'attaccante a rischio per la finale con l'Itali… - SkySport : ?? 'Andiamo a cantare l'inno ancora a Wembley' ? ??? ITALIA ?? INGHILTERRA ?? EURO 2020 - LA FINALE ??? Domenica 11 lugl… - leonatre : RT @amnestyitalia: Se il Parlamento approverà il rinnovo, l’Italia non solo continuerà a finanziare e sostenere l’attività di intercettazio… - sportmediaset : #Inghilterra, il messaggio della Regina: 'Consegnai la Coppa nel '66, auguri per domani'. #SportMediaset -