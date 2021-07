Due sorelline di Belluno spediscono le condoglianze per il principe Filippo, la regina Elisabetta risponde (Di sabato 10 luglio 2021) Due sorelline di Canale d’Agordo (Belluno) hanno scritto una lettera di condoglianze alla regina Elisabetta per la scomparsa del principe Filippo e la sovrana britannica ha risposto. Elisa e Sofia, di 7 e 4 anni, si sono appassionate della famiglia reale inglese grazie a un cartone animato. “Hanno un amore per la regina che dura da tempo – spiega la mamma Inna Maslovska al Corriere del Veneto – sono così piccole e ingenue che quando il principe Filippo è morto mi hanno detto: ‘Mamma dobbiamo scriverle assolutamente, ... Leggi su tpi (Di sabato 10 luglio 2021) Duedi Canale d’Agordo () hanno scritto una lettera diallaper la scomparsa dele la sovrana britannica ha risposto. Elisa e Sofia, di 7 e 4 anni, si sono appassionate della famiglia reale inglese grazie a un cartone animato. “Hanno un amore per lache dura da tempo – spiega la mamma Inna Maslovska al Corriere del Veneto – sono così piccole e ingenue che quando ilè morto mi hanno detto: ‘Mamma dobbiamo scriverle assolutamente, ...

