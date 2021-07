Covid, 1.400 nuovi casi con 208.419 tamponi e altri 12 decessi (Di sabato 10 luglio 2021) In Italia ci sono 1.400 nuovi casi di coronavirus a fronte di 208.419 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 1.390 su 196.922 test). Nelle ultime 24 ore sono stati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 luglio 2021) In Italia ci sono 1.400di coronavirus a fronte di 208.419effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 1.390 su 196.922 test). Nelle ultime 24 ore sono stati ...

Advertising

CarloCalenda : Strizza eh ?@matteosalvinimi?. Ho solo prenotato tutto mentre c’era il Covid e voi giocavate a racchettoni invece d… - ZZiliani : Prima del Covid il “bond CR7” da 175 milioni e un aumento di capitale da 300; poi in piena pandemia acquisti costos… - GiaPettinelli : Covid: Sono 1.400 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.390. Sono invece… - Agenzia_Italia : Sono 1.400 i nuovi casi di Covid, trend in aumento. Ma il numero dei morti scende a 12 - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Sono 208.419 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano st… -