Conte contro il colpo di spugna. Alta tensione nel M5S. L'ex premier e il suo guardasigilli all'attacco. Ma sul sito M5S spunta un post che parla di vittoria (Di sabato 10 luglio 2021) Prima le parole di Alfonso Bonafede che denuncia il tradimento delle battaglie care al Movimento (leggi l'articolo), poi L'ex premier Giuseppe Conte (leggi l'articolo) che gli dà ragione e i parlamentari che promettono di fare le barricate in Aula. In tutto questo il silenzio del garante Beppe Grillo. Il giorno dopo il via libera in Consiglio dei ministri alla riforma del processo penale, le fibrillazioni nel Movimento 5 Stelle si fanno sempre maggiori e riportano in auge l'ipotesi di una dolorosa scissione. Che le cose siano così lo si capisce dalla spaccatura, apparentemente insanabile, emersa dal giudizio dato ...

