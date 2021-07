Cig | Uil “Nel 2021 le buste paga alleggerite di 2 | 3 miliardi”

(Di sabato 10 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – 2,3di euro, al netto dell’IRPEF nazionale e delle addizionali regionali e comunali, è quanto manca nelle tasche dei dipendenti nei primi cinque mesi dell’anno in corso che, a causa del Covid-19, sono stati posti in cassa integrazione. Alla Lombardia il primato della maggior perdita delle retribuzioni nette, pari al 22,2% del totale nazionale (504 milioni di euro), seguita dal Lazio dove i cassaintegrati perdono oltre 299 milioni di euro netti, dal Veneto (205 milioni di euro netti) e dalla Campania (189 milioni di euro netti). E’ quanto emerge da un’analisi condotta dalla UIL-Servizio Lavoro, Coesione e Territorio che ha elaborato i dati Inps ...

Qui News Pisa

... segretario generale della Uil e Claudio Martelli, direttore dell'Avanti. Ad aprire gli interventi ... scostamenti di bilancio, ristori, prestiti, ristori, blocco dei licenziamenti, Cig, sarebbe da ...... come ribadito dal leader Uil, Pierpaolo Bombardieri, non esistono riforme, tantomeno degli ... quelle sotto i 5 dipendenti oggi del tutto scoperti, senza Cig né Fis o fondi bilaterali. Per questo sui ...
Ancora nessuna schiarita sulla vertenza che coinvolge anche gli impianti di Afragola-Acerra e Quarto La cassa integrazione Covid era scaduta da giorni, il 27 giugno, per cui fino il destino dei lavora ...