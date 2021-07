Berrettini su TV8, orario in chiaro finale Wimbledon con Djokovic: programma e streaming (Di sabato 10 luglio 2021) La finale di Wimbledon 2021 sarà trasmessa non soltanto sui canali di Sky ma anche in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8. Sky ha deciso di offrire anche agli italiani privi di abbonamento la possibilità di gustarsi le gesta di Matteo Berrettini, il primo tennista azzurro capace di accedere all’atto conclusivo di quello che è lo Slam più prestigioso e conosciuto al mondo. Il romano affronterà il serbo Novak Djokovic in quella che sembra una partita impossibile, ma il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per giocarsela contro il numero 1 al mondo e cercare un’impresa leggendaria in quello che ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) Ladi2021 sarà trasmessa non soltanto sui canali di Sky ma anche in diretta tv, gratis e in, su TV8. Sky ha deciso di offrire anche agli italiani privi di abbonamento la possibilità di gustarsi le gesta di Matteo, il primo tennista azzurro capace di accedere all’atto conclusivo di quello che è lo Slam più prestigioso e conosciuto al mondo. Il romano affronterà il serbo Novakin quella che sembra una partita impossibile, ma il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per giocarsela contro il numero 1 al mondo e cercare un’impresa leggendaria in quello che ...

Advertising

FBiasin : 'La finale di #Wimbledon tra #Berrettini e #Djokovic andrà in onda in diretta e in chiaro su #Tv8'. Bella mossa, bravi. - sportface2016 : +++La finale di #Wimbledon tra Matteo #Berrettini e Novak #Djokovic verrà trasmessa in diretta e in chiaro su #Tv8+++ - LaStampa : La finale di Wimbledon in chiaro su TV8: “Così tutta Italia può tifare Berrettini” - Ailand1992 : RT @CalcioFinanza: Wimbledon, la finale Djokovic-Berrettini trasmessa anche in chiaro su Tv8 - Matte1909 : RT @FBiasin: 'La finale di #Wimbledon tra #Berrettini e #Djokovic andrà in onda in diretta e in chiaro su #Tv8'. Bella mossa, bravi. -