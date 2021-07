Ballando con le Stelle 2021 | svelato il primo concorrente

Leggi su novella2000

(Di sabato 10 luglio 2021) Sta per arrivarecon leMancano pochi mesi alla partenza della nuova stagione televisiva, e tra i grandi ritorni Rai ci sarà la partenza dicon le. Come sappiamo la nuova edizione del talent show è già attesissima, e senza dubbio non mancheranno grandi colpi di scena e forti L'articolo proviene da Novella 2000.