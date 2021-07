Una Vita, anticipazioni 10 luglio sera: Felipe crede all’accusa di Genoveva contro Marcia e caccia via la ex (Di venerdì 9 luglio 2021) Una Vita, anticipazioni 10 luglio sera: eccoci ai numerosi avvenimenti di questa puntata. Una Vita, anticipazioni 10 luglio sera: Felipe durissimo con Marcia, che se ne va in lacrime. Laura segue Israel, che va da Genoveva Felipe crede che Marcia abbia tentato di far cadere dalle scale Genoveva, come gli ha detto la moglie. Così manda via in malo modo la Sampaio. Israel la trova che piange e ancora una volta le chiede di andarsene ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 9 luglio 2021) Una10: eccoci ai numerosi avvenimenti di questa puntata. Una10durissimo con, che se ne va in lacrime. Laura segue Israel, che va dacheabbia tentato di far cadere dalle scale, come gli ha detto la moglie. Così manda via in malo modo la Sampaio. Israel la trova che piange e ancora una volta le chiede di andarsene ...

Advertising

angelomangiante : Gesti tecnici sublimi che sono già leggenda. Ha illuminato d'immenso per una vita il Tempio del Tennis. Nessuna sc… - teatrolafenice : ?? «Le due più grandi sventure nella vita sono una cattiva salute e una cattiva coscienza» (Lev Tolstoj). Buongiorn… - AngeloCiocca : Sei miliardi in meno per l'Italia. Lo ribadisco: con la nuova #Pac, la politica agricola comunitaria, viene penaliz… - carolinasanter1 : RT @isidemoni: @pixiedixi @ValerioLivia @arte_pensiero @beigua1962 @carolinasanter1 @ImSophiaPLMS @krishnadeltoso @giuliavaldi @GerberAranc… - svirgola2 : @ManekiStra @Zbarskij @AleGuerani @davvne @bird_ilast @Giocagnaccio @Keynesblog *e c'è una grandissima differenza t… -