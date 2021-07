Skoda Fabia - In Italia con prezzi a partire da 16 900 euro

(Di venerdì 9 luglio 2021) Laintroduce inla nuova, che arriverà nelle concessionarie da ottobre conda 16.900. Grazie all'adozione della piattaforma modulare Mqb A0 del gruppo Volkswagen, la cinque porte ceca è stata completamente rivoluzionata: la lunghezza, per esempio, è aumentata di ben 111 mm, raggiungendo i 4,11 metri in totale. A beneficiare di questi centimetri in più sono stati il passo, a tutto vantaggio dell'abitabilità e dello spazio per i passeggeri, e il bagagliaio, che ora vanta una capacità dichiarata di 380 litri. Gli esterni, invece, riprendono gli ultimi ...

