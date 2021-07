Rai, Carlo Fuortes nuovo amministratore delegato e Marinella Soldi presidente: la proposta di Draghi e Franco (Di venerdì 9 luglio 2021) Marinella Soldi e Carlo Fuortes sono i nomi sui quali Franco e Draghi hanno intenzione di puntare per i nuovi vertici Rai. “Il ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, d’intesa con il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, proporra? alla prossima riunione del Consiglio dei ministri Marinella Soldi e Carlo Fuortes quali componenti del Consiglio di Amministrazione di RAI S.p.A.. Carlo Fuortes verra? proposto, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021)sono i nomi sui qualihanno intenzione di puntare per i nuovi vertici Rai. “Il ministro dell’economia e delle finanze, Daniele, d’intesa con ildel Consiglio dei ministri, Mario, proporra? alla prossima riunione del Consiglio dei ministriquali componenti del Consiglio di Amministrazione di RAI S.p.A..verra? proposto, in ...

