Queste tasse non vanno pagate ora: ecco perché (Di venerdì 9 luglio 2021) L’articolo 2 del dl 99/2021 prevede il rinvio dei termini per i pagamenti spontanei e la riscossione coattiva dei crediti al prossimo 31 agosto Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 luglio 2021) L’articolo 2 del dl 99/2021 prevede il rinvio dei termini per i pagamenti spontanei e la riscossione coattiva dei crediti al prossimo 31 agosto

Advertising

Alessia_ing : RT @DSant65: @NiMartina @GIORGIOMALAVOL1 @AhiMaria1 @ClinicamenteB @liliaragnar @graziosafuriosa @gustinicchi @Alessia_ing @Raffaella017 @r… - giek2 : RT @luigiluccarini: Anche basta direi Chi sono queste persone per lo più pagate con le nostre imposte e tasse, per sentirsi in diritto di d… - marco_borrano : RT @luigiluccarini: Anche basta direi Chi sono queste persone per lo più pagate con le nostre imposte e tasse, per sentirsi in diritto di d… - ciapalchelghe : @gjscco @sancris_pino @spighissimo @ItaliaViva @matteorenzi L'italiano medio lavora e paga le tasse. Su 60 milioni… - DSant65 : @NiMartina @GIORGIOMALAVOL1 @AhiMaria1 @ClinicamenteB @liliaragnar @graziosafuriosa @gustinicchi @Alessia_ing… -

Ultime Notizie dalla rete : Queste tasse HALINA BIRENBAUM, INTERVENTO AL SENATO POLACCO SULLA LEGGE CONTRO GLI EBREI Queste enormi tragedie rendono ancora oggi la vita difficile. Mi è incomprensibile che in Polonia ... imparato, creato - abbiamo prestato servizio nell'esercito, pagato tutte le tasse civili. Mille ...

Queste tasse non vanno pagate ora: ecco perché L'ultimo blocco era stato imposto fino a 30 giugno, adesso un ulteriore rinvio di due mesi, ossia dell'intero periodo estivo, per quanto riguarda i versamenti delle entrate locali , tributarie e ...

Queste tasse non vanno pagate ora: ecco perché il Giornale Meno tasse sugli strumenti per la ricerca, ok all'emendamento Con questa norma l’Italia compie un primo e significativo passo per mettere a disposizione della ricerca non-profit maggiori risorse: grazie a questo provvedimento, inoltre, le donazioni dei tanti ...

Gli interessi dei due Matteo «Matteo e Matteo» passano ormai per una coppia di fatto e a benedire questa unione politica l’altra settimana è stato il cardinale Parolin. Il segretario di Stato del Papa ha chiamato Salvini e Renzi ...

enormi tragedie rendono ancora oggi la vita difficile. Mi è incomprensibile che in Polonia ... imparato, creato - abbiamo prestato servizio nell'esercito, pagato tutte lecivili. Mille ...L'ultimo blocco era stato imposto fino a 30 giugno, adesso un ulteriore rinvio di due mesi, ossia dell'intero periodo estivo, per quanto riguarda i versamenti delle entrate locali , tributarie e ...Con questa norma l’Italia compie un primo e significativo passo per mettere a disposizione della ricerca non-profit maggiori risorse: grazie a questo provvedimento, inoltre, le donazioni dei tanti ...«Matteo e Matteo» passano ormai per una coppia di fatto e a benedire questa unione politica l’altra settimana è stato il cardinale Parolin. Il segretario di Stato del Papa ha chiamato Salvini e Renzi ...