Pfizer e BioNTech stanno aggiornando il vaccino contro la variante delta (Di venerdì 9 luglio 2021) (foto: Soumyabrata Roy/NurPhoto via Getty Images)Le aziende Pfizer e BioNTech hanno appena reso noto che stanno lavorando per aggiornare il vaccino a mRna contro Covid-19 per renderlo ancora più efficace contro la variante delta. A questo scopo le due case produttrici hanno richiesto l'approvazione delle autorità regolatorie statunitensi per dare il via ad un trial clinico sul vaccino aggiornato. A detta delle compagnie la sperimentazione potrebbe partire già nel mese di agosto. L'annuncio arriva in un comunicato ufficiale delle aziende il ...

