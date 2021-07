Palazzo Firrao Napoli, da lunedì gli appuntamenti con Teatro di Cortile 2021 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sarà il divertente racconto in forma “confidenziale” di Sergio Rubini a inaugurare la quarta settimana di Teatro di Cortile 2021 nel suggestivo palcoscenico di Palazzo Firrao Napoli, rassegna ideata e organizzata dal Teatro Pubblico Campano che quest’anno, s’inserisce nella programmazione de “La Campania è Teatro, Danza e Musica”. L’intera rassegna, declinata verso forme teatrali primarie, intime, quasi confidenziali, farà segno alla prossimità tra palco e platea come condizione necessaria di ogni ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sarà il divertente racconto in forma “confidenziale” di Sergio Rubini a inaugurare la quarta settimana didinel suggestivo palcoscenico di, rassegna ideata e organizzata dalPubblico Campano che quest’anno, s’inserisce nella programmazione de “La Campania è, Danza e Musica”. L’intera rassegna, declinata verso forme teatrali primarie, intime, quasi confidenziali, farà segno alla prossimità tra palco e platea come condizione necessaria di ogni ...

Advertising

anteprima24 : ** Palazzo Firrao ##Napoli, da lunedì gli #Appuntamenti con Teatro di Cortile 2021 ** - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - Da lunedì 12 luglio: Sergio Rubini, Patrizio Oliva e Massimiliano Gallo in programma per 'Teatro di Cortil… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - Da lunedì 12 luglio: Sergio Rubini, Patrizio Oliva e Massimiliano Gallo in programma per 'Teatro di Cortil… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - Da lunedì 12 luglio: Sergio Rubini, Patrizio Oliva e Massimiliano Gallo in programma per 'Teatro di Cortil… - napolimagazine : SPETTACOLI - Da lunedì 12 luglio: Sergio Rubini, Patrizio Oliva e Massimiliano Gallo in programma per 'Teatro di Co… -