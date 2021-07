Orrore in Honduras, sardo linciato da 600 persone inferocite. Lo accusavano di aver ucciso il vicino (Di venerdì 9 luglio 2021) Giorgio Scanu, un sardo residente in Honduras, è stato ucciso in un villaggio nel sud del Paese da una folla inferocita che ha anche dato fuoco alla sua casa, accusandolo di aver ucciso il suo vicino, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) Giorgio Scanu, unresidente in, è statoin un villaggio nel sud del Paese da una folla inferocita che ha anche dato fuoco alla sua casa, accusandolo diil suo, ...

