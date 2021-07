Olimpiadi di Tokyo, ora è ufficiale: il pubblico non ci sarà (Di venerdì 9 luglio 2021) Niente da fare. Le Olimpiadi di Tokyo rimarranno off limits per il pubblico. La decisione è ufficiale, anche se in qualche modo era stata prefigurata dalle dichiarazioni del premier Yoshihide Suga nei giorni scorsi. Giochi senza pubblico, ha annunciato la ministra dello Sport, Tamayo Marukawa. La decisione è stata presa dal consiglio direttivo dei Giochi, riunito nella giornata di giovedì, e composto dal presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach, dalla presidente del comitato organizzatore Seiko Hashimoto e dalla governatrice dell'area metropolitana Yuriko Koike assieme alla ministra in ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 9 luglio 2021) Niente da fare. Ledirimarranno off limits per il. La decisione è, anche se in qualche modo era stata prefigurata dalle dichiarazioni del premier Yoshihide Suga nei giorni scorsi. Giochi senza, ha annunciato la ministra dello Sport, Tamayo Marukawa. La decisione è stata presa dal consiglio direttivo dei Giochi, riunito nella giornata di giovedì, e composto dal presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach, dalla presidente del comitato organizzatore Seiko Hashimoto e dalla governatrice dell'area metropolitana Yuriko Koike assieme alla ministra in ...

