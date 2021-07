Nella partita del commercio estero l'Italia ha strapazzato l'Inghilterra (Di venerdì 9 luglio 2021) Se le cose andassero nel football come nel commercio estero, la finale degli Europei contro l’Inghilterra di domenica prossima l’avremmo già vinta a piene mani e con largo anticipo. Saremmo già tutti a brindare per il successo finale. Infatti, l’unica nazionale dell’export che può tenere testa all’Italia in Europa è la Germania, che però in questo momento è un po’ in affanno con l’auto e fatica notevolmente a ritrovare la competitività del passato (tra l’altro, anche agli Europei di calcio la Germania non ha per niente brillato). Mentre con gli inglesi nel commercio estero non c’è ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 luglio 2021) Se le cose andassero nel football come nel, la finale degli Europei contro l’di domenica prossima l’avremmo già vinta a piene mani e con largo anticipo. Saremmo già tutti a brindare per il successo finale. Infatti, l’unica nazionale dell’export che può tenere testa all’in Europa è la Germania, che però in questo momento è un po’ in affanno con l’auto e fatica notevolmente a ritrovare la competitività del passato (tra l’altro, anche agli Europei di calcio la Germania non ha per niente brillato). Mentre con gli inglesi nelnon c’è ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? #Verratti: “L’Inghilterra è una squadra molto fisica, con giocatori estremamente tecnici” La not… - CB_Ignoranza : “È stato uno spettacolo per i tifosi e ora spero che nella finale l'Italia possa fare una grande partita. È stata u… - ItaliaTeam_it : BUONA LA PRIMA! ???? Nella partita d'esordio del Preolimpico di Belgrado Italia-Portorico 90-83! #ItaliaTeam |… - biciPRO1 : Partita la tappa 13 (219 chilometri) de @LeTour per ora il tanto temuto vento sembra non esserci, almeno nella part… - nadirsalv33 : Ci sono partite che aspetti tutta una carriera giornalistica per essere finalmente in telecronaca. Dispiace tantiss… -