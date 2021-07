Mastella e il suo ‘no’ al maxischermo per la finale degli Europei (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Mi auguro che l’Italia vinca domenica sera ma tutti, giovani e non, devono essere contenuti nella loro manifestazione di giubilo che mi auguro che arrivi”. Lo ha detto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, a margine dell’elezione del Forum dei Giovani del capoluogo sannita. Il primo cittadino motivando il suo no alle richieste di posizionamento di un maxi-schermo per seguire le sorti della nazionale, ha aggiunto: “Mettete le mascherine non significa ubbidire al sindaco, ma è una scelta di vita necessaria. Il virus non è scomparso e continua ad alimentarsi: la Campania è tra le aree dove la variante Delta sta prendendo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Mi auguro che l’Italia vinca domenica sera ma tutti, giovani e non, devono essere contenuti nella loro manifestazione di giubilo che mi auguro che arrivi”. Lo ha detto il sindaco di Benevento, Clemente, a margine dell’elezione del Forum dei Giovani del capoluogo sannita. Il primo cittadino motivando il suo no alle richieste di posizionamento di un maxi-schermo per seguire le sorti della nazionale, ha aggiunto: “Mettete le mascherine non significa ubbidire al sindaco, ma è una scelta di vita necessaria. Il virus non è scomparso e continua ad alimentarsi: la Campania è tra le aree dove la variante Delta sta prendendo ...

