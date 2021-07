Madonna parla di Britney Spears: «Ti tireremo fuori di prigione» (Di venerdì 9 luglio 2021) Madonna e Britney Spears sono state molto amiche in passato e hanno anche collaborato a diversi progetti insieme, ormai la bellezza di ben 20 anni fa. Oggi la Regina delle Popstar ha deciso finalmente di rompere il silenzio sulla situazione che riguarda la sua amica ed ex collega: aderendo al movimento #FreeBritney, Madonna ha detto... Leggi su donnapop (Di venerdì 9 luglio 2021)sono state molto amiche in passato e hanno anche collaborato a diversi progetti insieme, ormai la bellezza di ben 20 anni fa. Oggi la Regina delle Popstar ha deciso finalmente di rompere il silenzio sulla situazione che riguarda la sua amica ed ex collega: aderendo al movimento #Freeha detto...

Advertising

borghi_claudio : Mettere a fuoco i problemi è il primo modo per risolverli. Adesso qui a Madonna di Campiglio con la… - StormyTrixReal : //comunque madonna che urto avere la tl che parla di Harry e di olivia, e di foto, e di stunt ininterrottamente ave… - JeCkCasolo : @fdragoni Madonna uscirei dallo schermo per mollargli due pizze in faccia. Non ne posso più! A che titolo questo mentecatto parla? - itspandaonair : @elelcomplains MADONNA PORACCIA ALPHYS THE HUMILIATION PROPRIO che poi anche quando sei nelle Hotlands che Alphys s… - Valter14032653 : RT @MiguelCalabria3: Santuario della Madonna di Saiano #Italia La parte più importante del complesso è la Chiesa, meta di pellegrinaggi e l… -