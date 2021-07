Ingenuity completa il nono volo su Marte

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ogni nuova meta da raggiungere è una nuova sfida per il Mars Helicoptered il suo team che ha recentemente annunciato il successo delsu, avvenuto il 5 luglio 2021 alle 9:03 UTC.

Una foto simile era stata ottenuta anche durante il settimo volo dello scorso 8 giugno, quandosi era spostato di 106 metri verso sud impiegando 62,8 secondi. Un'operazione perfettamente ...ha completato con successo anche il settimo volo su Marte, toccando la superficie del pianeta rosso in una zona ...Gli ingegneri della NASA hanno dovuto riprogrammare il drone 'ingannandolo' per portare a termine la missione del nono volo.Buone notizie dal versante marziano: il drone Ingenuity è riuscito a completare il suo nono volo su Marte, studiando la strada per il rover Perseverance.