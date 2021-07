Hunter's Arena: Legends sarà tra i giochi 'gratis' del PlayStation Plus di agosto (Di venerdì 9 luglio 2021) Hunter's Arena: Legends è stato confermato come uno dei giochi PlayStation Plus di agosto 2021 con largo anticipo rispetto al previsto. Non è chiaro se sarà uno dei soliti tre giochi PS Plus o se sarà in aggiunta a questi, ma sarà disponibile per il download sia su PS5 che su PS4 il prossimo mese. Per quanto riguarda il gioco stesso, Hunter's Arena: Legends è un battle royale abbastanza particolare, basato su combattimenti corpo a corpo, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 luglio 2021)'sè stato confermato come uno deidi2021 con largo anticipo rispetto al previsto. Non è chiaro seuno dei soliti trePSo sein aggiunta a questi, madisponibile per il download sia su PS5 che su PS4 il prossimo mese. Per quanto riguarda il gioco stesso,'sè un battle royale abbastanza particolare, basato su combattimenti corpo a corpo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Hunter Arena Hunter's Arena Legends sarà gratis con il PlayStation Plus ad agosto Nel corso dello State of Play tenuto da Sony Interactive Entertainment nella giornata di ieri, è stato mostrato nuovamente il nuovo titolo battle royale chiamato Hunter's Arena Legends , sviluppato da Mantisco e in arrivo su PlayStation 5 e PlayStation 4 il 3 agosto 2021. Oggi abbiamo appreso che al lancio il gioco verrà offerto come titolo gratuito per i ...

Sony State of Play: ecco i trailer dei giochi per PS5 e PS4 mostrati all'evento Di seguito vi lasciamo al filmato dell'evento e alla lista dei principali giochi mostrati: Death Stranding Director's Cut Lost Judgment Deathloop Moss: Book II Hunter's Arena Legends Demon's Slayer ...

Hearthstone, nerf in arena per PALADIN, DEMON HUNTER e SHAMAN Powned.it Sony State of Play: ecco i trailer dei giochi per PS5 e PS4 mostrati all'evento Nella serata di ieri è andato in onda un nuovo State of Play, l'evento digitale dedicato ai prodotti in arrivo sulle console di Sony. Lo show ha avuto una durata di circa 30 minuti e si è focalizzato ...

State of Play Luglio 2021: Annunci e Trailer Nella serata di ieri Sony ha tenuto un breve State of Play, durante il quale sono stati fatti degli annunci e mostrati dei Trailer che vi riporto a ...

