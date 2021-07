Finale Berrettini-Djokovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteo Berrettini dovrà vedersela con Novak Djokovic in occasione della Finale di Wimbledon 2021. Il tennista azzurro è diventato il primo italiano a spingersi così avanti sui prati di Churh Road e proverà a scrivere la storia. Il compito sarà ovviamente molto impegnativo visto che il suo avversario ha già in bacheca 19 slam e non perde un set dal match d’esordio contro Jack Draper. Djokovic si è aggiudicato l’unico precedente poche settimane fa al Roland Garros e, ovviamente, partirà con i favori del pronostico. IL TABELLONE IL MONTEPREMI Lo scontro tra Berrettini e ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteodovrà vedersela con Novakin occasione delladi. Il tennista azzurro è diventato il primo italiano a spingersi così avanti sui prati di Churh Road e proverà a scrivere la storia. Il compito sarà ovviamente molto impegnativo visto che il suo avversario ha già in bacheca 19 slam e non perde un set dal match d’esordio contro Jack Draper.si è aggiudicato l’unico precedente poche settimane fa al Roland Garros e, ovviamente, partirà con i favori del pronostico. IL TABELLONE IL MONTEPREMI Lo scontro trae ...

