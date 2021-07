Estate in diretta, Lino Banfi commosso per Raffaella Carrà (Di venerdì 9 luglio 2021) Nel programma “Estate in diretta” su Rai 1 condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini è intervenuto l’attore Lino Banfi, che proprio oggi compie 85 anni. Banfi ha ricordato un episodio in particolare legato a Raffaella Carrà e alla sua grande umanità e attenzione verso i colleghi. Il ricordo di Raffaella Carrà fa commuovere anche Lino Banfi. In collegamento con “Estate in diretta” su Rai 1, condotto da Roberta Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 9 luglio 2021) Nel programma “in” su Rai 1 condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini è intervenuto l’attore, che proprio oggi compie 85 anni.ha ricordato un episodio in particolare legato ae alla sua grande umanità e attenzione verso i colleghi. Il ricordo difa commuovere anche. In collegamento con “in” su Rai 1, condotto da Roberta Articolo completo: dal blog SoloDonna

