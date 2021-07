Estate a Capalbio, tra cotte per Draghi ed elezioni alle porte (Di venerdì 9 luglio 2021) “Mario Draghi qui piace molto, almeno a sentire le chiacchiere che si fanno tra la spiaggia e il bar. Meglio questo governo del precedente. Dopo almeno tre stagioni in cui si preferiva non parlare di politica, ora è tornato un argomento di conversazione”. Per capire che aria tira a Capalbio è d’obbligo partire dall’Ultima Spiaggia. A parlare è uno dei quattro soci dello stabilimento, Riccardo Manfredi, sempre attento a captare i gusti, anche politici, della clientela. “No, di ministri e uomini di sottogoverno ancora non ne abbiamo visti, ma la stagione è appena iniziata…”, aggiunge. Si vedeva spesso, tra i volti nuovi, Mara Carfagna, che però ora ha avuto ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 9 luglio 2021) “Marioqui piace molto, almeno a sentire le chiacchiere che si fanno tra la spiaggia e il bar. Meglio questo governo del precedente. Dopo almeno tre stagioni in cui si preferiva non parlare di politica, ora è tornato un argomento di conversazione”. Per capire che aria tira aè d’obbligo partire dall’Ultima Spiaggia. A parlare è uno dei quattro soci dello stabilimento, Riccardo Manfredi, sempre attento a captare i gusti, anche politici, della clientela. “No, di ministri e uomini di sottogoverno ancora non ne abbiamo visti, ma la stagione è appena iniziata…”, aggiunge. Si vedeva spesso, tra i volti nuovi, Mara Carfagna, che però ora ha avuto ...

