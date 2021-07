Dua Lipa debutta al cinema con Henry Cavill e Samuel L. Jackson (Di venerdì 9 luglio 2021) La cantante britannica Dua Lipa farà il suo debutto come attrice diretta da Matthew Vaughn (X-Men: The Beginning, Kingsman) per un film di spionaggio intitolato Argylle. Chi ci sarà nel cast di Argylle? Un cast stellare, in particolare a Henry Cavill, Samuel L. Jackson, Catherine O’Hara o Bryan Cranston. Come affermato dall’Hollywood Reporter, che riporta l’informazione, il film sarà tratto da un romanzo di prossima uscita di Ellie Conway. Argylle è la migliore spia del pianeta e si ritrova imbarcato in una missione che lo porta ai quattro angoli del mondo. Le riprese Nessuna data di uscita è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 9 luglio 2021) La cantante britannica Duafarà il suo debutto come attrice diretta da Matthew Vaughn (X-Men: The Beginning, Kingsman) per un film di spionaggio intitolato Argylle. Chi ci sarà nel cast di Argylle? Un cast stellare, in particolare aL., Catherine O’Hara o Bryan Cranston. Come affermato dall’Hollywood Reporter, che riporta l’informazione, il film sarà tratto da un romanzo di prossima uscita di Ellie Conway. Argylle è la migliore spia del pianeta e si ritrova imbarcato in una missione che lo porta ai quattro angoli del mondo. Le riprese Nessuna data di uscita è ...

