Dal trono d’Europa, Domenghini: “Inghilterra favorita, ma questa Italia è esaltante” (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo 53 anni forse, finalmente, ce la faremo a tornare sul trono d’Europa? Cioè dopo quel 1968 che vide vincitrice l’Italia di Angelo Domenghini e Giacinto Facchetti? Allora chissà, che sia la volta buona, anche se si gioca proprio in casa dell’Inghilterra. E quindi sentiamolo, il campione d’Europa 1968, come al solito senza peli sulla lingua. Domenghini, le piace questa Italia? Come no… Sta attraversando un momento esaltante, direi che va bene tutto, Mancini può permettersi di sbagliare anche qualche cambio ma con la ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo 53 anni forse, finalmente, ce la faremo a tornare sul? Cioè dopo quel 1968 che vide vincitrice l’di Angeloe Giacinto Facchetti? Allora chissà, che sia la volta buona, anche se si gioca proprio in casa dell’. E quindi sentiamolo, il campione1968, come al solito senza peli sulla lingua., le piace? Come no… Sta attraversando un momento, direi che va bene tutto, Mancini può permettersi di sbagliare anche qualche cambio ma con la ...

generacomplotti : #fakeNews Secondo Flavia Vento il #SARSCoV2 non è stato sviluppato da Bill Gates per farci vaccinare tutti sottopel… - sissinamo74 : Ma come cacchio ti sei vestita?! Hai standard troppo alti?! Cara scendi pure dal trono vah ????????#MatrimonioAPrimaVista - Frances64011067 : @OharaPina Scusa.. ma da dove sei uscita... dal Trono di spade?? - Lee_ecurb : @zuler01 @Lucrezi97533276 Gli aglosassoni hanno la monarchia dittatoriale ascoltano il popolino Dal trono ?? In ital… - Eposmail : @blogaccioBlog @MarcoRizzoPC @Maria89822729 Perché il potere di influenzare spetta esclusivamente ai proprietari di… -