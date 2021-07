Concorso docenti, chi non lo supera può riprovare in seguito: approvato emendamento al decreto sostegni bis (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono stati approvati gli emendamenti che abrogano il periodo del comma 13 che impediva di partecipare al seguente Concorso ordinario dopo la bocciatura al precedente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono stati approvati gli emendamenti che abrogano il periodo del comma 13 che impediva di partecipare al seguenteordinario dopo la bocciatura al precedente. L'articolo .

