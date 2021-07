“Ci hanno drogate e violentate”, la denuncia di due 19enni venete in vacanza a Gallipoli (Di venerdì 9 luglio 2021) Due turiste venete di 19 anni hanno denunciato di essere state “drogate e abusate” in vacanza in Salento, a Gallipoli. Le ragazze sono state trovate questa mattina in un profondo stato di alterazione psico-fisica nella loro camera del B&B dove alloggiano. Ad allertare i carabinieri è stato il titolare della struttura. Ai militari avrebbero riferito confusamente di essere state drogate e poi abusate da due giovani conosciuti la sera precedente davanti ad un bar di Gallipoli, tra i ritrovi più gettonati dal popolo dei giovanissimi. hanno ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 luglio 2021) Due turistedi 19 annito di essere state “e abusate” inin Salento, a. Le ragazze sono state trovate questa mattina in un profondo stato di alterazione psico-fisica nella loro camera del B&B dove alloggiano. Ad allertare i carabinieri è stato il titolare della struttura. Ai militari avrebbero riferito confusamente di essere statee poi abusate da due giovani conosciuti la sera precedente davanti ad un bar di, tra i ritrovi più gettonati dal popolo dei giovanissimi....

