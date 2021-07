Borsa:Europa conferma rimbalzo dopo verbali Bce,Milano +1,3% (Di venerdì 9 luglio 2021) Borse europee sostanzialmente invariate dopo la pubblicazione dei verbali della Bce dell'ultima riunione di giugno. Gli indici confermano il rimbalzo con l'indice d'area, lo Stoxx 600, che sale di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) Borse europee sostanzialmente invariatela pubblicazione deidella Bce dell'ultima riunione di giugno. Gli indicino ilcon l'indice d'area, lo Stoxx 600, che sale di ...

Advertising

fisco24_info : Borsa:Europa conferma rimbalzo dopo verbali Bce,Milano +1,3%: In luce le materie prime, spread a 105, future Usa po… - daybinary : Borsa: Europa in spolvero, occhi su Bce e Fed, Milano +1,4% - fisco24_info : Borsa: Europa in spolvero, occhi su Bce e Fed, Milano +1,4%: Futures Usa positivi, bene greggio, sprint Vectura e B… - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa tenta riscossa dopo paura variante Delta, Milano +0,7% - CatelliRossella : Borsa: Europa giù con auto e banche, Milano maglia nera (-3%) - Economia - ANSA -