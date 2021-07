Alessio (ex vice di Conte): “Giroud? La storia che non fa gol non sta in piedi” (Di venerdì 9 luglio 2021) Angelo Alessio, vice di Conte ai tempi del Chelsea, ha parlato dell'ormai prossimo attaccante del Milan Olivier Giroud. Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di venerdì 9 luglio 2021) Angelodiai tempi del Chelsea, ha parlato dell'ormai prossimo attaccante del Milan Olivier. Le dichiarazioni

Advertising

zazoomblog : Alessio (ex vice di Conte): “Giroud? La storia che non fa gol non sta in piedi” - #Alessio #Conte): #“Giroud?… - sportli26181512 : Alessio (ex vice di Conte): 'Giroud non lo vedo in coppia con Ibra. È un acquisto che alza il livello del Milan': I… - MarkusMilan2 : #Alessio (ex vice di #Conte): '#Giroud non lo vedo in coppia con #Ibra. È un acquisto che alza il livello del #Milan'. - MilanNewsit : Alessio (ex vice di Conte): 'Giroud non lo vedo in coppia con Ibra. È un acquisto che alza il livello del Milan' - notizie_milan : Alessio (ex vice di Conte): “La storia che Giroud non fa gol non sta in piedi” -