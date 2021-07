WTA Bastad 2021, i risultati dell’8 luglio. Buzarnescu, Peterson, Govortsova e Parrizas-Diaz in semifinale (Di giovedì 8 luglio 2021) Si sono appena conclusi i quarti di finale del WTA di Bastad 2021, di categoria WTA 125, ovvero il Nordea Open. Ad aprire la giornata il trionfo della rumena Mihaela Buzarnescu che si è imposta in due set (6-2 6-4) sull’ungherese Anna Bondar. Nessun problema per la bielorussa Olga Govortsova, che ha impiegato poco più di un’ora per piegare la resistenza dell’egiziana Mayar Sherif. La numero 7 del seeding in semifinale affronterà la grande favorita della vigilia ovvero la svedese Rebecca Peterson. La testa di serie numero 1 del torneo ha lottato duramente prima di avere la meglio ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) Si sono appena conclusi i quarti di finale del WTA di, di categoria WTA 125, ovvero il Nordea Open. Ad aprire la giornata il trionfo della rumena Mihaelache si è imposta in due set (6-2 6-4) sull’ungherese Anna Bondar. Nessun problema per la bielorussa Olga, che ha impiegato poco più di un’ora per piegare la resistenza dell’egiziana Mayar Sherif. La numero 7 del seeding inaffronterà la grande favorita della vigilia ovvero la svedese Rebecca. La testa di serie numero 1 del torneo ha lottato duramente prima di avere la meglio ...

