Traffico di rifiuti vicino alle falde acquifere | sei arresti

(Di giovedì 8 luglio 2021) Senna Comasco (Como) - Inquinamento ambientale eillecito dispeciali : sono 6 le persone destinatarie di un'ordinanza di custodia cautelare in corso di esecuzione in queste ore da ...

Senna Comasco (Como) - Inquinamento ambientale eillecito dispeciali : sono 6 le persone destinatarie di un'ordinanza di custodia cautelare in corso di esecuzione in queste ore da parte dei carabinieri del Reparto Operativo di Como,...L'accusa a loro carico è di aver preso parte a unillecito dispeciali Nel corso delle indagini, iniziate dal Reparto Operativo e dal nucleo investigativo di Como nell'aprile 2019 e ...Gettavano rifiuti in un'area agricola sottoposta a doppio vincolo, mettendo a rischio al salute delle falde acquifere ...Fin dalle prime ore dell'alba, nelle province di Como e Milano i militari del Reparto Operativo di Como stanno portando a termine un'articolata operazione contro l'inquinamento ambientale e il ...