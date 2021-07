Thiago Motta nuovo allenatore dello Spezia: è ufficiale (Di giovedì 8 luglio 2021) Lo Spezia ha deciso di puntare su Thiago Motta per la prossima stagione. Questo il comunicato del club che ha annunciato il nuovo tecnico. “Lo Spezia Calcio è lieto di annunciare che Thiago Motta è il nuovo allenatore della Prima Squadra, avendo sottoscritto un contratto triennale con il club aquilotto”. Andemo Mister! Andemo Aquile! pic.twitter.com/sgjLVdespN — Spezia Calcio (@acSpezia) July 8, 2021 FOTO: Sito Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021) Loha deciso di puntare super la prossima stagione. Questo il comunicato del club che ha annunciato iltecnico. “LoCalcio è lieto di annunciare cheè ildella Prima Squadra, avendo sottoscritto un contratto triennale con il club aquilotto”. Andemo Mister! Andemo Aquile! pic.twitter.com/sgjLVdespN —Calcio (@ac) July 8, 2021 FOTO: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

