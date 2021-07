Tennis, Rafael Nadal a Washington? Lo spagnolo si prepara per gli US Open 2021 (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo aver rinunciato al torneo di Wimbledon e alle Olimpiadi di Tokyo, Rafael Nadal sta pianificando il resto dell’annata Tennistica. All’orizzonte c’è l’ultimo Slam della stagione, ovvero gli US Open e si dovranno fare delle scelte per arrivare al meglio della condizione nelle due settimane a New York (30 agosto-12 settembre) Secondo quanto riportato da Ben Rothenberg, giornalista del New York Times, Nadal dovrebbe tornare in campo nell’ATP 500 di Washington (2-8 agosto). Una partecipazione che sarebbe la prima per l’iberico in questo torneo, evento che non ha praticamente mai attirato ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo aver rinunciato al torneo di Wimbledon e alle Olimpiadi di Tokyo,sta pianificando il resto dell’annatatica. All’orizzonte c’è l’ultimo Slam della stagione, ovvero gli USe si dovranno fare delle scelte per arrivare al meglio della condizione nelle due settimane a New York (30 agosto-12 settembre) Secondo quanto riportato da Ben Rothenberg, giornalista del New York Times,dovrebbe tornare in campo nell’ATP 500 di(2-8 agosto). Una partecipazione che sarebbe la prima per l’iberico in questo torneo, evento che non ha praticamente mai attirato ...

