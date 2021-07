Temptation Island, Tommaso e Valentina si sono chiariti? (Di giovedì 8 luglio 2021) Gli internauti più attenti hanno notato che, nonostante la rottura consumatasi a “Temptation Island”, sui social Tommaso e Valentina mostrano ancora le foto di coppia. Riavvicinamento? L’ultima puntata di “Temptation Island”, andata in onda lunedì 5 Luglio su Canale 5, sarà ricordata per il falò di confronto tra Tommaso e Valentina: appena pochi giorni dopo il loro approdo all’Is Morus Relais, i due hanno deciso di abbandonare separatamente il villaggio dei sentimenti presidiato dall’inamovibile conduttore Filippo Bisciglia: colpa di lui, che ha ... Leggi su zon (Di giovedì 8 luglio 2021) Gli internauti più attenti hanno notato che, nonostante la rottura consumatasi a “”, sui socialmostrano ancora le foto di coppia. Riavvicinamento? L’ultima puntata di “”, andata in onda lunedì 5 Luglio su Canale 5, sarà ricordata per il falò di confronto tra: appena pochi giorni dopo il loro approdo all’Is Morus Relais, i due hanno deciso di abbandonare separatamente il villaggio dei sentimenti presidiato dall’inamovibile conduttore Filippo Bisciglia: colpa di lui, che ha ...

