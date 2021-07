Spalletti: «Io non motivo nessuno, giochi nel Napoli e devi venire già motivato» (Di giovedì 8 luglio 2021) Spalletti: «giochi nel Napoli e devi venire già motivato». La conferenza stampa del tecnico del Napoli. Spalletti: «Mi dà fastidio sentire “come motivi i calciatori?”. Io non motivo proprio nessuno. devi essere motivato di tuo. Io non motivo nessuno, giochi nel Napoli e devi venire già motivato. Piedi forti, mente forte. Non sei un professionista se hai la mente debole. Un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 luglio 2021): «nelgià». La conferenza stampa del tecnico del: «Mi dà fastidio sentire “come motivi i calciatori?”. Io nonproprioesseredi tuo. Io nonnelgià. Piedi forti, mente forte. Non sei un professionista se hai la mente debole. Un ...

